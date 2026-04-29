Российский форвард помог «Эдмонтону» удержаться в плей-офф

Финалисты двух последних Кубков Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» выиграли пятый матч серии плей-офф у «Анахайм Дакс» (4:1) и сократили счет в противостоянии — 2-3.

Уже на третьей минуте российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин задал победный настрой для команды. Нападающий броском с ходу завершил хорошую комбинацию с участием Эвана Бушара и Райана Ньюджента-Хопкинса.

Также в составе «Нефтяников» отличились Зак Хайман и Леон Драйзайтль, сделавший дубль. Обе шайбы немецкий форвард забросил с передач Коннора Макдэвида, участие которого в матче было под вопросом из-за повреждения. Шайбу престижу у «Анахайма» провел Алекс Киллорн.

Ранее «Миннесота» вырвалась вперед в серии с «Далласом» (3-2). Пять очков в матче (4:2) набрали российские игроки «Уайлд».