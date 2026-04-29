Канчельскис о «Спартаке»: «Пусть дадут медаль за четвертое место и чемпионский футбол»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с Legalbet прокомментировал игру «Спартака» при тренере Хуане Карлосе Карседо.
Он отметил, что игра красно-белых весной действительно улучшилась, но это не дает повод называть ее «чемпионской», поскольку «Спартак» по-прежнему занимает место за пределами призовой тройки.
«Как они могут лучше „Краснодара“ и „Зенита“ выглядеть? Где „Спартак“ и где чемпионский футбол? Каждый год у нас красно-белых в чемпионы записывают. Пусть дадут им медаль за четвертое место и чемпионский футбол, ха-ха», — сказал Канчельскис.
Собеседник портала отметил, что «Спартак» потому-то и играет так легко весной, что не ощущает турнирного давления, когда одна ошибка может решить исход битвы за золото. Канчельскис предложил повременить с окончательными выводами и посмотреть, как красно-белые будут выглядеть в следующем сезоне, когда полностью пройдут предсезонку с новым тренером и совершат необходимые трансферы.
«Спартак» набрал 47 очков в 27 матчах и на один балл отстает от идущего на третьем месте «Локомотива». Хуан Карлос Карседо принял команду, когда она находилась на шестой позиции.