Мирра Андреева преподнесла себе подарок на день рождения в виде выхода в полуфинал «тысячника»

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв канадку Лейлу Фернандес — 7:6, 6:3.

Таким образом, спортсменка преподнесла себе подарок на день рождения. 29 апреля сильнейшей российской теннисистке исполнилось 19 лет.

«Я очень хотела не вылететь из турнира к своему дню рождения. К счастью, я не проиграла. Довольна, что смогла победить», — призналась Мирра Андреева.

За свою еще короткую карьеру в профессиональном теннисе Мирра Андреева выиграла пять турниров в одиночном разряде, включая две победы на «тысячниках». Всего она одержала 170 побед на турнирах WTA при 57 поражениях. Спортсменка заработала $8,68 млн призовых.

В полуфинале турнира в Мадриде Андреева сыграет с 24-летней американкой Хейли Баптист (32-й номер рейтинга), которая сенсационно выбила из соревнований первую ракетку мира Арину Соболенко.