В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 29 апреля, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в четверг и пятницу, 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +4-9 градусов, ночью – -2...+2 градуса. Синоптики обещают переменную облачность, осадки маловероятны и локальны.

Наполним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

