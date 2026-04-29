«Не берите на руки, говорите шепотом»: 5 шагов, чтобы кошка наконец выбрала вас, а не равнодушного супруга

Ветеринарный врач из Подмосковья Лариса Супникова в беседе с REGIONS развеяла миф о том, что кошки привязываются исключительно к тому, кто их кормит. По ее словам, кошачья психология устроена тоньше и настоящего любимца выбирают не за еду, а за ощущение покоя и безопасности.

Специалист объяснила парадокс, знакомый многим хозяйкам: когда тихий, незаинтересованный в животном муж приходит домой и садится в кресло, кошка уже через пять минут сворачивается у него на коленях.

«Мужья и домочадцы, которые не суетятся, часто выигрывают кошачью любовь просто потому, что не лезут. Они не пытаются постоянно тискать, гладить, брать на руки. Кошка сама подходит к ним, потому что знает — там безопасно и спокойно. Женщины же часто перебарщивают с лаской, и кошка воспринимает это как вторжение в свои границы», — пояснила Супникова.

По ее мнению, кошачий рейтинг фаворитов возглавляют спокойные мужчины с низким голосом и плавными движениями, а также старшие дети, чья энергия совпадает с кошачьей. Отдельную нежность вызывают те, кто редко бывает дома: эффект дефицита встреч делает каждое появление праздником. А вот главный организатор кошачьего счастья — хозяйка, которая кормит, убирает лоток и возит к ветеринару — часто оказывается в аутсайдерах, поскольку именно с ней у питомца ассоциируется стресс: медицинские процедуры, стрижка когтей, шумная уборка и повышенная эмоциональность.

«Кошки очень чувствительны к вибрациям голоса и резкости движений. Спокойная монотонная речь мужчины действует на них как колыбельная. А эмоциональный женский разговор может восприниматься как тревожный сигнал», — добавила ветеринар.

Супникова уверяет, что ситуацию можно исправить за несколько недель. Для этого нужно перестать навязываться, сменить громкий тон на спокойный шепот, стать источником совместных игр с удочкой-дразнилкой и уважать кошачьи законы — не трогать живот, не тревожить спящую и предоставить личное убежище. Она призвала не обижаться на питомца и не требовать любви по принуждению, ведь кошачья привязанность — результат дружбы, а не плата за кормление.