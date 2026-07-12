«Я поражена»: Тамара Семина отреагировала на смерть Юрия Смирнова

Не стало народного артиста России Юрия Смирнова. Ему было 87 лет. Актер, которого зрители запомнили по роли Петра Петровича Полипова в культовом сериале «Вечный зов», ушел из жизни внезапно. До последних дней Юрий Николаевич выходил на сцену, а в августе должен был состояться показ спектакля с его участием.

Коллега Смирнова, народная артистка РСФСР Тамара Семина, потрясена его уходом. В комментарии KP.RU она рассказала, что не видела артиста со времен работы над «Вечным зовом» и всегда считала его крепким человеком.

«Со времен "Вечного зова" мы с Юрой не встречались. Артисты разбросаны по миру, как цыгане. Но я поражена, что Юры не стало. Он всегда был такой крепенький», — рассказала Семина.

По ее словам, некоторые думали, что Смирнов переживал из-за того, что ему часто доставались отрицательные роли, но она с этим категорически не согласна.

Семина убеждена, что для настоящего артиста играть злодеев — не обуза, а возможность раскрыть талант. По ее словам, актер должен сыграть настолько убедительно, чтобы зритель проникся героем и даже полюбил его, несмотря на характер. Актриса подчеркнула, что Смирнов был на своем месте и ценил постоянную занятость.

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