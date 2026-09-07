Новые правила для владельцев птицы с сентября 2026: кому нужна регистрация и что грозит за ее отсутствие

С 1 сентября 2026 года жизнь владельцев домашних курятников и перепелиных ферм в Подмосковье кардинально изменилась. Если на подворье обитает больше десятка пернатых — будь то классические несушки или экзотические индоутки — государство требует их официальной регистрации. Новые правила затронули всех: от дачника с дюжиной цесарок до сельского жителя с целым птичьим двором. REGIONS выяснил у юриста Николая Метелицы, почему тянуть с оформлением бумаг опасно для кошелька и как пройти бюрократическую процедуру без лишней нервотрепки.

Кого коснулся дедлайн

Разделение птицеводов-любителей на две категории произошло еще в 2024 году. Те, кто держит скромное хозяйство из десяти птиц и меньше, получили отсрочку до осени 2029 года. Но если петух командует отрядом из одиннадцати бойцов и более, крайний срок регистрации наступил уже 1 сентября 2026 года.

В список «подучетных» попали абсолютно все крылатые: куры, утки, гуси, индюки, цесарки, перепела и даже страусы. Вся информация о поголовье должна перекочевать в федеральную базу данных Россельхознадзора под названием «Хорриот» — компонент глобальной системы «ВетИС».

С наступлением осени 2026 года работа вне этой базы стала невозможной. Без записи в реестре фермеру откажут в выдаче ветеринарных справок — а значит, легально сбыть яйца соседу или сдать тушку индейки заготовителям не получится. Кроме того, вход в государственные программы поддержки аграриев останется закрыт для тех, чей птичник официально не существует.

Юрист пояснил, что многие воспринимают это как очередную прихоть чиновников, но смысл нововведения сугубо прагматичный. В случае вспышки заболеваний ветеринарам нужно понимать, где находится птица, чтобы оперативно локализовать очаг. К тому же без учета владелец автоматически становится нелегалом при попытке продать продукцию на рынке или получить грант.

Как работает групповой учет

К счастью, владельцам личных подсобных хозяйств не придется превращать своих несушек в киборгов. Идея чипировать каждую курицу по отдельности была отвергнута. Вместо микрочипов вводится система адресного учета помещения.

На стену сарая, вольера или теплицы, где живет птица, крепится информационная табличка с уникальным буквенно-цифровым кодом — своего рода паспорт всего коллектива этого здания. Этот идентификатор закрепляется за всей группой сразу, независимо от того, десять там голов или сто.

Процедура получения такого «адреса» требует личного визита в районную государственную ветстанцию. Дистанционно через портал «Госуслуги» этот вопрос решить пока невозможно — закон требует присутствия специалиста. Уполномоченный ветеринар сам заполнит электронную форму, внеся туда породу питомцев, примерный период их появления на свет, способ содержания и контактные данные владельца.

Юрист предупредил, что нагрузка на ветслужбы будет колоссальной, поэтому затягивать с визитом не стоит. Штрафы для граждан начинаются от 500 рублей и могут достигать 5 тысяч при повторном нарушении.

Сроки: когда бить в колокол

Закон устанавливает жесткие временные рамки для фиксации жизненных событий пернатого поголовья. Только что вылупившихся птенцов необходимо промаркировать — внести в план учета — в течение первой недели их жизни: дается ровно 7 календарных дней.

Как только информационный щит занял свое место на стене курятника, включается второй таймер: у владельца есть 5 рабочих дней, чтобы вызвать ветеринара для официального подтверждения номера в базе.

Любое изменение списочного состава — будь то продажа излишков молодняка, забой птицы или естественный падеж — должно быть зафиксировано в системе в пятидневный срок.

Игнорирование этих правил грозит не только потерей пары тысяч рублей из бюджета. Главная санкция здесь экономическая: полная блокировка возможности реализовать домашнюю продукцию. Соблюдение регламента защищает хозяина от административных претензий и гарантирует сохранение права на получение государственных субсидий на корма или строительство новых помещений.

Система создана не для того, чтобы ловить бабушку с двенадцатью несушками, а для контроля биобезопасности страны. Пройти регистрацию сейчас — дело одного дня. Зато потом можно спать спокойно, зная, что ваш бизнес по продаже свежих яиц полностью легален.

Что делать, если вы не успели

Для тех, кто пропустил дедлайн, процедура остается той же: нужно обратиться в местную государственную ветстанцию и зарегистрировать поголовье. Штраф за отсутствие учета для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей, при повторном нарушении — от 3000 до 5000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы выше — от 3000 до 5000 рублей, а в некоторых случаях возможна приостановка деятельности до 60 суток.

Главное — не откладывать: чем дольше вы тянете, тем выше риск получить административное взыскание и потерять возможность легально продавать продукцию. Регистрация бесплатная, а время, потраченное на визит к ветеринару, окупится спокойствием и защитой от штрафов.