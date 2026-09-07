Вода против древних фресок: как стихия едва не уничтожила находку в Египте

Археологи обнаружили ранее неизвестную гробницу возрастом около 3000 лет в Египте рядом с Луксором, сообщает TCD со ссылкой на SciTechDaily. Находку сделали в районе Нижний Шейх-Абд-эль-Курна, который относится к Фиванскому некрополю — одному из важнейших погребальных ландшафтов Древнего Египта.

Гробница принадлежала чиновнику по имени Пасер и датируется эпохой Рамессидов — примерно 1292–1069 годами до н. э. Ее устройство соответствует элитным захоронениям периода расцвета и могущества египетских династий: открытый двор, высеченная в скале часовня и подземные погребальные помещения.

Во дворе археологи нашли платформу из сырцового кирпича с нишей для вертикальной стелы, а также лестницу с пандусами по бокам. На расписанных стенах часовни изображены владелец гробницы, поклоняющийся божествам, и сцена, в которой он сидит с женой за столом с подношениями.

Открытие важно не только для изучения погребальных традиций. Оно показывает, насколько уязвимы древние памятники перед экстремальными погодными явлениями. Сильные дожди в этом районе могут вызывать внезапные паводки, а влага и соли повреждают росписи и повышают риск обрушения.

Раскопки ведутся с 2018 года при участии Министерства туризма и древностей Египта. Археологи не только расчищают и изучают участок, но и пытаются направить потоки воды в обход уязвимых памятников.