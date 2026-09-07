Стригущий лишай стал устойчивее к лечению: опасный супергрибок нашли уже в 29 странах

Устойчивый к стандартному лечению супергрибок, вызывающий стригущий лишай, распространяется по миру, сообщает NewsNation со ссылкой на исследование CDC. По данным авторов, с марта 2022 года до конца 2025-го число зарегистрированных случаев выросло втрое, а сам грибок уже выявили в 29 странах.

Стригущий лишай — распространенная грибковая инфекция кожи. Обычно она вызывает зудящую, шелушащуюся сыпь округлой формы, а похожие возбудители могут приводить, например, к грибку стопы. Инфекция передается при контакте кожа к коже, а также через загрязненные полотенца, одежду, постельное белье и расчески.

Большинство случаев лечат противогрибковым препаратом тербинафином — в виде крема или таблеток. Однако новый вариант грибка устойчив к этому лекарству, из-за чего болезнь может сохраняться месяцами и лечиться сложнее.

Первый случай зафиксировали в США — об этом сообщили в 2023 году. Больше всего задокументированных случаев сейчас приходится на Европу, но исследователи считают, что это может отражать не реальное лидерство по числу заражений, а более развитую систему лабораторного наблюдения.

CDC предупреждает, что в Африке, Индии и на Ближнем Востоке случаи, вероятно, недоучитывают. В этих регионах грибок уже считается распространенным, однако ограниченный доступ к современным методам диагностики мешает точно оценить масштаб проблемы.