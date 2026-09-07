Цена яркой чешуи: почему мода на редкие окрасы делает редких рептилий инвалидами

Рептилии с необычной окраской и редкими узорами могут страдать от серьезных проблем со здоровьем из-за селекции ради привлекательной внешности, пишет Daily Mail со ссылкой на новый доклад общества защиты животных RSPCA. Организация предупреждает, что спрос на «уникальных» экзотических питомцев подталкивает заводчиков закреплять признаки, связанные с вредными генетическими нарушениями.

Автор доклада, научный и политический менеджер RSPCA Эшли Браун, отметила, что необычные цвета, рисунки и внешний вид делают рептилий более привлекательными для покупателей, но одновременно превращают их в жертв экспериментального разведения.

В центре организации Brighton Reptile Rescue показали несколько таких животных. Королевский питон Донни был выведен с окрасом, получившим название «spider morph»: он дает эффектный светлый сетчатый рисунок, но связан с неврологическим нарушением, из-за которого у змеи нарушается равновесие, качается голова и возникают трудности с кормлением.

Леопардовый геккон Клетус был выведен полностью белым. Из-за нехватки пигмента у него очень чувствительные глаза и кожа, а также есть деформации и риск пролапса. У питона-альбиноса Оскара светочувствительность и слабое зрение настолько выражены, что ему приходится есть в темноте.

В RSPCA считают, что проблема затрагивает не только собак, кошек или декоративных рыб, но и менее заметных питомцев. Рептилии, по словам организации, рискуют стать «забытыми жертвами» разведения ради особенностей экстерьера, а не здоровья.