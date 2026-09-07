Отец Жанны Фриске объяснил, почему не оставит квартиру ее сыну

В эфире ток-шоу «Звезды сошлись», он заявил, что причина этого кроется в многолетнем конфликте с Шепелевым. Фриске отметил, что не хочет, чтобы Дмитрий или его родственники когда-либо пользовались квартирой Жанны на Красной Пресне. Отец певицы намерен переписать элитную квартиру на свою младшую внучку — дочь младшей дочери Натальи.

«Я не знаю Платона: где он, что с ним. Как я могу ему что-то передать?» — заявил Владимир.

Он подчеркнул, что продавать недвижимость никто не планирует. При этом отец покойной артистки отметил, что не винит внука в сложившейся ситуации, но адресует все претензии его отцу.

Владимир также рассказал, что родственники Шепелева однажды устроили в квартире Жанны «настоящий цыганский табор» без согласия певицы. Отец Жанны утверждает, что за прошедшие годы Шепелев не предпринимал попыток восстановить отношения с их семьей.

Конфликт между артистки и Дмитрием длится с момента смерти певицы в 2015 году. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. С тех пор отношения между родственниками певицы и телеведущим остаются напряженными, и, судя по всему, примирения в ближайшее время не предвидится.

Ранее отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев извлекал выгоду из ее заболевания.