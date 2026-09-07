В Подмосковье подали почти 60 тыс. заявок на льготное питание для школьников

На прошлой неделе в Подмосковье жители подали около 60 тыс. электронных заявлений на оформление льготного питания для школьников, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Образование» – «Школа», право на бесплатное питание имеют дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды. Перечень льготных категорий устанавливается в каждом муниципалитете отдельно.

При подаче заявления родителям не придется вносить сведения о ребенке самостоятельно, их заполнит умный сервис из личного кабинета на портале Госуслуг (при наличии таких данных).

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