«Лучше обычный лак, чем эти процедуры»: врач из Подольска честно рассказала, как салоны калечат ногти подростков

С 1 декабря 2026 года в России вступает в силу новый государственный стандарт, который впервые вводит четкие правила для салонов красоты при работе с детьми и подростками. Документ ограничивает проведение ряда популярных процедур — в частности, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком. Причина — медицинские риски, которые эти манипуляции несут для неокрепшего молодого организма. О том, чем именно опасны такие вмешательства для несовершеннолетних, REGIONS рассказала врач-дерматолог из подмосковного Подольска Инга Журова.

Почему гель-лак и наращивание не рекомендуют подросткам

Ногтевая пластина в юном возрасте находится в стадии активного формирования. Она отличается от взрослой: тоньше, мягче и обладает более пористой структурой. Именно эти особенности делают ее уязвимой перед агрессивными косметологическими воздействиями.

По словам дерматолога Инги Журовой, регулярное использование гель-лака в комплексе с сушкой под ультрафиолетовой лампой и применением жестких жидкостей для снятия покрытия приводит к истончению и разрушению верхних слоев ногтя.

Кроме того, в процессе подготовки ногтевой пластины к покрытию мастер выполняет спиливание — эта процедура, выполненная с нарушением техники, может травмировать зону роста, что способно вызвать необратимую деформацию ногтя на всю жизнь.

«Ноготь у подростка — это не сформированный до конца орган. Он легко травмируется. Регулярные покрытия нарушают его структуру, делают ломким и сухим. Восстановление занимает много времени, а иногда деформация может остаться навсегда», — говорит Инга Журова.

Какие последствия уже фиксируют врачи

Дерматологи и подологи бьют тревогу: у подростков, которые регулярно делают гель-лак, наблюдаются характерные изменения состояния ногтей:

ногти становятся чрезмерно тонкими, начинают слоиться и ломаться даже при минимальном механическом воздействии;

нарушается питание ногтевой пластины — она теряет естественный блеск, выглядит тусклой и безжизненной;

частое использование УФ-ламп повышает риск кожных заболеваний на кистях рук;

спиливание верхнего защитного слоя открывает ворота для грибковых инфекций;

химические компоненты в составе гель-лака способны спровоцировать аллергические реакции: зуд, покраснение, шелушение кожи вокруг ногтей.

Особую тревогу специалистов вызывает тот факт, что многие последствия носят накопительный характер и проявляются не сразу, а спустя несколько месяцев или даже лет регулярного использования покрытий.

«Еще одна проблема — аллергия. У подростков иммунная система более чувствительна, и реакция на компоненты гель-лака может быть сильной. Это может привести к хроническим дерматитам, от которых потом трудно избавиться», — предупреждает Инга Журова.

С какого возраста можно делать гель-лак без вреда для здоровья

По единодушному мнению дерматологов, оптимальный возраст для начала использования гель-лака — 18–20 лет. К этому моменту ногтевая пластина полностью формируется и становится более устойчивой к внешним воздействиям.

До этого возраста врачи настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение обычным лакам и специализированным укрепляющим средствам без агрессивных компонентов. Если же подросток настаивает на гель-лаке для особого случая — например, выпускного вечера или другого важного события, — медики советуют делать это не чаще одного-двух раз в год. В промежутках между процедурами ногтям необходимо давать достаточно времени для полноценного восстановления.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Новый ГОСТ — не запрет, а защита

Важно понимать: введение нового государственного стандарта — не попытка ограничить свободу подростков или лишить их возможности выглядеть красиво. Это осознанная мера, направленная на защиту здоровья подрастающего поколения. Ногтевая пластина в юном возрасте легко травмируется, и последствия таких травм могут быть долгосрочными и даже необратимыми.

Что рекомендуют специалисты:

до 18 лет избегать гель-лака и наращивания;

при острой необходимости делать процедуры эпизодически — не чаще раза в полгода;

всегда обращаться только к квалифицированным мастерам с опытом работы с детскими ногтями;

уделять особое внимание уходу за ногтями между процедурами.

Здоровые, укрепленные ногти — это не только эстетично, но и залог комфорта и отсутствия проблем в будущем. И новый ГОСТ в этом вопросе становится надежным союзником родителей и врачей в заботе о юном поколении.

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