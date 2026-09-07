В Подмосковье стартовал прием заявок на первый региональный конкурс «Хозяйка села». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс направлен на поддержку и признание женщин, которые развивают сельские территории, создают собственное дело, реализуют социальные инициативы и формируют современную сельскую среду.

Проект организует Московское областное региональное отделение «Союза женщин России» при содействии Минсельхозпрода региона и областного Министерства территориальной политики.

К участию приглашаются жительницы региона в возрасте от 18 лет, которые живут и работают в сельской местности. Подать заявку можно до 30 сентября на официальном сайте проекта.

Победительниц определят в трех номинациях: «Хозяйка села», «Хозяйка своего дела» и «Работаю на земле». Церемония награждения состоится 15 октября.

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