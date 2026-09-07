Болеют чаще, глупее, некрасивые? Врач из Подмосковья развенчала 5 мифов о беспородных кошках

Многие убеждены: кошки с родословной превосходят беспородных по всем параметрам — они красивее, здоровее и сообразительнее. Подобные стереотипы кочуют из поколения в поколение, но реальность, как показывает практика, выглядит иначе. Ветеринарный врач из Подмосковья Лариса Супникова в беседе с REGIONS разобрала пять самых живучих заблуждений о дворовых кошках, которые давно требуют пересмотра.

Миф первый: беспородные кошки болеют чаще

Самый устойчивый стереотип разбивается о простой факт: именно у породистых животных из-за многолетних близкородственных вязок накапливается букет наследственных патологий. Уличные кошки, напротив, обладают генетическим разнообразием, которое делает их устойчивее к врожденным недугам.

Природа здесь работает как жесткий фильтр: выживают не самые эффектные, а самые жизнеспособные особи. Другое дело, что котенок, подобранный на улице, может быть ослаблен из-за плохих условий существования — голода, холода, паразитов. Но это приобретенные проблемы, которые лечатся, а не врожденные дефекты, заложенные в генах.

«У породистых кошек из-за селекции действительно накапливаются наследственные заболевания. А беспородные — продукт естественного отбора. Если котенок выжил на улице, у него уже хороший иммунитет. Конечно, это не значит, что дворовую кошку не нужно показывать ветеринару, но риски наследственных болезней у нее гораздо ниже», — говорит Лариса Супникова.

Миф второй: породистые кошки умнее дворовых

Интеллект никак не связан с наличием родословной. Более того, дворовые кошки зачастую демонстрируют гораздо более развитые адаптивные способности: они находчивее, быстрее учатся на собственном опыте и тоньше чувствуют изменения в окружающей среде.

Показательный факт: в знаменитом театре Куклачева основную труппу составляют именно беспородные кошки. Их отбирали не за экстерьер, а за сообразительность и артистизм. Так что глупая породистая кошка — явление не редкое, а умная дворовая — скорее правило, чем исключение.

«Интеллект кошки зависит не от породы, а от конкретного животного. Дворовые кошки, которые выживают на улице, часто бывают очень смышлеными — они умеют добывать еду, защищаться и находить тепло. Эти навыки передаются по наследству. Так что не стоит думать, что породистая кошка априори умнее», — поясняет Лариса Супникова.

Миф третий: беспородные кошки не бывают красивыми

Вопрос красоты — категория субъективная. Среди дворовых кошек встречаются экземпляры с потрясающими окрасами, изящной статью и выразительными глазами, которые ничуть не уступают элитным питомцам. И это подтверждается официально: беспородные кошки допускаются к участию в выставках в классе «домашние любимцы» и вполне могут получить титулы по стандартам WCF и TICA. Судьи оценивают их здоровье, ухоженность, телосложение и характер, а не наличие бумаг.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова ]

Миф четвертый: дворовые кошки не привязываются к человеку

Распространенное мнение, что беспородный кот легко уходит из дома и не испытывает привязанности, не имеет под собой оснований. Дворовые кошки способны на глубокую эмоциональную связь с хозяином. Их психика, закаленная условиями уличной жизни, делает их более самостоятельными и устойчивыми к стрессу, но это вовсе не означает равнодушия. Котенок, спасенный с улицы и окруженный заботой, платит своему спасителю искренней благодарностью и верностью, которая ничуть не уступает породистой.

«Кошки любого происхождения привязываются к тем, кто о них заботится. Дворовые кошки часто даже более преданны, потому что помнят, что их спасли. Они просто не требуют постоянного внимания — они самостоятельнее. Но это не слабость привязанности, а особенность характера», — подчеркивает Лариса Супникова.

Миф пятый: беспородные кошки сложны в уходе

Здесь ситуация ровно противоположная. Беспородные кошки — настоящие «коты для ленивых». У них крепкий от природы иммунитет, они реже страдают аллергиями и пищевыми непереносимостями, легче переваривают разные виды кормов и не требуют сложного ухода за шерстью.

Проблема лишь в том, что непредсказуемо, как именно вырастет подобранный с улицы котенок. Зато породистые красавцы часто нуждаются в особых условиях содержания: специальных кормах, регулярном вычесывании, частых визитах к грумеру и постоянном контроле состояния глаз и ушей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Так кого выбрать — дворянина или аристократа?

Каждый выбор имеет право на существование. Породистые кошки — это красота и статус, но часто за них приходится платить здоровьем и дополнительными хлопотами. Беспородные — это характер, здоровье и уникальность, которую не купишь за деньги.

Ветеринар Лариса Супникова резюмирует: главное при выборе питомца — не его происхождение, а готовность человека заботиться о нем, любить и нести ответственность. И в этом смысле кот, взятый с улицы, ничем не уступает своему породистому собрату. А часто — даже выигрывает.

«Беспородная кошка — это, как правило, здоровое и неприхотливое животное. Она не требует специальных кормов или сложного ухода. Ей нужны любовь, еда и ветеринарный контроль, как любому питомцу. А породистым кошкам часто нужны особые условия, и это не всегда оправдано», — завершает Лариса Супникова.

Ранее ветеринар из Подмосковья объяснила, как устроен режим питомца.