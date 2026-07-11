У звезды «Метода» Андреевой появился новый возлюбленный, похожий на Бондарчука

Звезда сериала «Метод» и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева снова привлекла внимание, пишет Spletnik. На этот раз ее связывают с девелопером Андреем Суторминым.

Фото: [ Андрей Сутормин/соцсети ] 1/1

По данным источника, сейчас пара путешествует вместе. Их видели в Непале и на Алтае. В соцсетях они выкладывают снимки из одних и тех же мест. Актриса и бизнесмен подписаны друг на друга и ставят взаимные лайки. Однако сами отношения не афишируют.

Андрей Сутормин — сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group. Он участвует в проекте «город будущего» Nuanu Creative City на побережали Бали, где его партнером выступает российский миллиардер Сергей Солонин.

У Сутормина есть медицинское образование. В 2016 году он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) имени Пирогова по специальности «педиатрия», затем прошел интернатуру в Сеченовском университете.

В последнее время в аккаунте Паулины все чаще появляется контент, похожий на тот, что публикует Сутормин. Актриса также призналась, что заинтересовалась философией. Подписчики обратили внимание на то, что предприниматель невероятно похож на Бондарчука — многие называют его «молодой копией» режиссера.

Ранее сообщалось, что актриса Оксана Акиньшина и актер Данила Козловский отправились в путешествие в Италию.