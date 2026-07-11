Полвека в поисках редкости: 2875 бутылок водки в квартире пенсионера — от шкафов до туалетной комнаты

Житель Иркутска превратил собственную квартиру в уникальное выставочное пространство, посвященное водке. Как информирует телеграм-канал Baza, в жилище мужчины теперь размещается масштабная коллекция, насчитывающая 2875 бутылок спиртного, и это количество не является окончательным — собрание продолжает пополняться, сообщил MK.RU.

По информации издания, идея создания необычной экспозиции пришла к иркутянину еще в 1975 году. За пять десятилетий увлечение, зародившееся полвека назад, переросло в настоящую инсталляцию, поражающую своими масштабами и продуманностью. Пенсионер, как отмечается в сообщении, подошел к организации пространства с душой: все бутылки систематизированы — расставлены по названиям и тематическим группам, каждая зона экспозиции тщательно проработана до мельчайших деталей.

Среди хранящихся экземпляров присутствуют по-настоящему редкие варианты. В коллекции можно обнаружить морскую водку, бутылки с символикой популярных журналов, японские разновидности, а также овсяную и даже огуречную водку. Места для размещения столь внушительного собрания потребовалось немало: спиртное заняло не только привычные шкафы и стены, но и подоконники.

Более того, экспозиция проникла и в те помещения, где обычно не ждешь встретить подобные артефакты, — коллекция разместилась даже в туалетной и ванной комнатах. Несмотря на то что собрание уже насчитывает почти 3 тыс. бутылок, иркутский коллекционер не намерен останавливаться на достигнутом. Он продолжает охотиться за редкими экземплярами, регулярно пополняя свой домашний музей новыми находками.

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