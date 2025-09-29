Новый век начался не только технологическими открытиями и расцветом интернета, но и новыми видами угрозы миру. Современные конфликты выходят за пределы обычного понимания и развиваются в виртуальном пространстве. Экстрасенс из Бразилии Атос Саломе утверждает, что следующую войну человечество испытает на себе неожиданно и незаметно — ее первыми жертвами станут коммуникации и инфраструктура.

«Прежде чем обычные люди поймут, что началась война, пропадут связь и электричество, разрушатся банковские системы», — говорит Атос, намекая на скрытые атаки, способные изменить реальность за секунды.

Современный мир настолько зависим от сетей и коммуникаций, что потеря интернета приведет к немедленному хаосу. Атаки на серверы, контроль за коммуникационными узлами и взлом инфраструктурных систем способны привести к эффекту домино, поражающему целые континенты.

Экстрасенс подчеркивает особую угрозу подводных кабелей связи, которые соединяют континенты подобно нервной системе планеты. Повреждения или уничтожение этих линий способны вызвать мгновенный паралич целых экономик и правительств.

Балтийские воды, утверждает Саломе, давно превратились в арену скрытой битвы. Там уже происходили таинственные события вроде повреждений кабелей, необъяснимых отключений и технических сбоев. По словам мистика, именно здесь зарождается новая волна конфликтов.

Пророческий талант Саломе

Пророчества Атоса привлекают внимание потому, что они оказываются удивительно точными. Еще в подростковом возрасте парень начал видеть необычные картины, которые вскоре сбывались. Несколько значимых событий подтвердили его прозрения:

Коронавирусная пандемия 2020 года, которую он назвал «опасностью, исходящей изнутри Земли».

Смерть британской королевы Елизаветы II, о чем Атос говорил за несколько месяцев до трагического события.

Продажа Twitter основателем SpaceX Илоном Маском, которую Саломе предсказывал еще в 2021 году.

Последователи называют Атоса современным Нострадамусом, подчеркивая точность его наблюдений и умение заглядывать за горизонт реальности.

Эпоха алгоритмов и кибератак

«Наступает эпоха невидимой войны, когда оружие заменят алгоритмы», — убежден Саломе.

В одном из своих недавних интервью Саломе говорил: «Традиционные армии скоро столкнутся с беспрецедентной угрозой, способной уничтожить цивилизации быстрее любых ракет».

Интернет стал основой функционирования мира, и атаки на его узлы означают нападение на сердце человечества. Украинские события Саломе комментирует мрачно: к 2026 году Украина распадется не столько географически, сколько информационно и экономически. Страна потеряет контроль над ключевыми структурами, ее инфраструктура перестанет функционировать и общество погрузится в глубокую депрессию.

Поражает взгляд мистика на подземные сигналы, недавно обнаруженные учеными NASA в Антарктиде. Антенна ATA выявила волны, проходящие сквозь толщу льда и камней, будто Земля — живой организм, покрытый гигантскими энергетическими потоками.

Саломе считает, что наука еще не готова объяснить феномен, а в реальности сигнал может представлять собой голос иного измерения или послание от неизвестной силы. Это ставит вопрос: способна ли человеческая цивилизация распознать настоящую угрозу и вовремя среагировать?

Украинская трагедия глазами экстрасенса

Судьба Украины вызывает наибольшую тревогу у Атоса. Он считает, что страна столкнется с невероятными изменениями, выходящими за границы известных войн. Политические интриги и военные столкновения отступят на задний план перед настоящим испытанием — разрушением критической инфраструктуры и внутренней дезинтеграцией.

«Украина приблизится к точке невозврата, пережив огромный экономический шок и потерю контроля над системой жизнеобеспечения», — утверждает мистик. Люди, по его словам, столкнутся с полным отсутствием базовых благ, такими как вода, еда и медицинская помощь.

Предсказания Атоса напоминают тревожный звонок современному обществу: чтобы выжить, необходимо пересмотреть подходы к обеспечению безопасности и признать существование новых угроз, незаметных глазу, но смертельно опасных для всего человечества.

Страшное пророчество сербского старца о России, Путине и ООН начинает сбываться — читайте в материале «Подмосковья сегодня».