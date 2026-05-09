Трогательный момент на параде Победы: 102‑летний ветеран Семенов вручил президенту Путину конверт

На трибуне во время военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве произошел трогательный момент, сообщило РИА Новости. По информации издания, ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал президенту РФ Владимиру Путину конверт.

По информации издания, перед началом торжественного марша глава государства лично пообщался с ветеранами, которые находились с ним на центральной трибуне. Владимир Путин поприветствовал каждого из них и пожал руки. В ходе беседы Кирилл Семенов вручил президенту конверт. Путин несколько минут подержал его в руках, после чего убрал в нагрудный карман своего пиджака.

По данным издания, Кириллу Семенову в этом году исполнится 103 года. Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет бодрость духа и продолжает активно участвовать в общественной жизни.

