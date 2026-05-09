«Голуби мира»: центральная детская школа искусств Химок превратила окна в галерею памяти

Иногда для того, чтобы сказать о самом важном и сокровенном, совершенно не нужны громкие слова. Достаточно иметь под рукой чистый лист бумаги и искреннее желание сохранить историческую память для будущих поколений. В подмосковных Химках в четверг, 7 мая, дали старт Всероссийской акции под названием «Окна Победы», сообщила администрация округа.

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первой творческую эстафету памяти приняла Центральная детская школа искусств. На фасаде этого учебного заведения окна украсили символами мира, превратив здание в настоящий живой мемориал благодарности и уважения к героям-фронтовикам.

«Сегодняшние "Окна Победы" — это не только дань памяти прошлому, но и вклад в будущее. Когда ребенок рисует голубя как символ мира, Георгиевскую ленту, Вечный огонь или пишет "Спасибо за Победу", он не просто создает картинку — он формирует в себе чувство сопричастности к судьбе страны. Это первый шаг к гражданской позиции, к осознанию того, что история — это не что-то далекое, а часть его собственной жизни. Такие инициативы помогают вырастить поколение, которое знает цену мира и умеет его беречь», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Организатором акции выступило местное отделение партии «Единая Россия». В творческом оформлении окон приняли участие сами ученики школы, их педагоги и наставники, а также активисты общественного движения «Молодая Гвардия». Своими руками они изготовили три десятка фигурок белых голубей. Эта птица во всем мире считается символом мира, чистоты и надежды. Теперь эти бумажные голуби украшают окна школы. Каждое такое окно, по замыслу участников, стало тихим, но при этом очень глубоким по смыслу «спасибо», адресованным ветеранам. Это также дань памяти всем тем, кто пал на полях сражений, не дожив до Победы.

«День Победы — это священная дата, которая объединяет все поколения нашей страны. Подвиг советского народа, отстоявшего мир и свободу, навсегда останется для нас высшим примером мужества и беззаветной любви к Родине. Приглашаю химчан присоединиться к праздничным акциям и памятным мероприятиям — вместе мы сохраним правду о подвиге дедов и прадедов и покажем, что их дело живет в наших сердцах», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Праздничные мероприятия в Химках, посвященные 9 Мая, продолжаются на территории всего городского округа.

Ранее сообщалось, что во дворах Новых Химок прошли театрализованные постановки к 9 Мая.