Плохая видимость внесла коррективы: в аэропорту Новокузнецка из-за тумана задержали рейсы в Москву и Сочи

Сильный туман и плохая видимость, наблюдавшиеся в субботу, 9 мая, стали причиной массовых задержек авиарейсов в аэропорту Новокузнецка, сообщил VSE42.RU .

Согласно информации с онлайн-табло, непогода внесла коррективы в расписание аэропорта имени Волынова. Вылеты в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург были отложены. Несколько утренних рейсов передвинули на время позже одиннадцати часов. Также был сдвинут борт, следующий в Сочи: его отправление, намеченное на 09:20, теперь ожидается только в половине четвертого дня.

По информации издания, пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании и сверять актуальную информацию с данными на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали жителям и гостям Москвы дождь и ветер до 10 м/с на День Победы.