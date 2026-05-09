Чуть больше 8,5 минут: парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google

В субботу, 9 мая, военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходивший в Москве на Красной площади, стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google. К такому выводу пришло украинское интернет-издание «Страна.ua», ссылаясь на данные аналитики поисковой системы, сообщило РИА Новости.

«Украинцы сегодня с утра массово ищут в интернете информацию о параде Победы в Москве. А также поздравления с 9 мая. Это следует из данных сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке», — говорится в сообщении, по данным РИА Новости, опубликованном в Telegram-канале украинского издания.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, продолжительность выступления президента России Владимира Путина на военном параде в честь Дня Победы составила чуть более восьми с половиной минут.

По информации издания, в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал законодательный акт, согласно которому празднование Дня Победы во Второй мировой войне было перенесено с 9 на 8 мая. Этот день получил официальное название День памяти и победы над нацизмом. Само же 9 мая на Украине было объявлено Днем Европы.

В России широко отмечают День Победы. По всей стране проходят торжественные парады, памятные шествия и праздничные концерты. От Калининграда до Владивостока ветеранов чествуют цветами и словами благодарности, а миллионы людей принимают участие в акции «Бессмертный полк», чтобы почтить память героев-освободителей.

Ранее сообщалось, что 102‑летний ветеран Семенов вручил президенту Путину конверт.