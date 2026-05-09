На трибуне с Путиным: какие иностранные лидеры и российские политики посетили парад Победы на Красной площади

В Москве на Красной площади прошел военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным присутствовали лидеры разных стран и российские политические деятели. СМИ интересовал вопрос, поздравил ли президент США Дональд Трамп российского лидера.

Зарубежные гости

На параде присутствовали высокие зарубежные гости. Как передает корреспондент РИА Новости, на центральной трибуне вместе с президентом РФ разместились лидеры нескольких иностранных государств.

Среди прибывших — президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Все они заняли места на центральной трибуне, откуда наблюдали за прохождением военных расчетов и техники.

Лукашенко с сыном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный парад вместе со своим сыном. На центральной трибуне они расположились рядом с российским лидером.

Российские лидеры на параде

На парад прибыли высокопоставленные российские государственные деятели. Среди них — председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Также на трибунах присутствовали директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Корреспондент РИА Новости также заметил на праздничном параде премьер-министра РФ Михаила Мишустина и зампредседателя Совбеза РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Все они вместе с президентом страны, ветеранами Великой Отечественной войны и иностранными делегациями наблюдали за прохождением пеших колонн и проездом военной техники по главной площади страны.

Поздравления от президента США

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп на данный момент не обменивались поздравительными посланиями по случаю Дня Победы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Песков уточнил, что ранее, во время недавней телефонной беседы, лидеры двух стран уже затрагивали тему Дня Победы. В ходе разговора они обсуждали значение этой даты для народов России и всего мира.

«Нет, пока не обменивались», — сказал Песков.

