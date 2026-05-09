Погружающий спектакль во дворах: как жители Химок прошли путь солдата и стали частью истории

На протяжении всей текущей недели в подмосковных Химках проводятся праздничные акции, приуроченные к великому Дню Победы. Среди наиболее запоминающихся событий — театрализованные постановки, которые организовали прямо во дворах жилых домов в микрорайоне Новые Химки. Местами их проведения стали дворы на улице Строителей, Юбилейном проспекте и Куркинском шоссе, сообщила администрация городского округа.

Инициатором и организатором этих локальных торжеств для жителей соседних домов выступил заместитель председателя местного Совета депутатов Александр Васильев.

«День Победы – это праздник, который объединяет поколения. Наш долг – хранить память о подвиге героев, передавать ее детям и внукам, чтобы история нашей страны жила в сердцах людей», – сказал Александр Васильев.

В ходе мероприятий на сценических площадках гостям показали эпизоды, воссоздающие события военной поры. Сами представления были организованы в формате иммерсивного спектакля: зрители могли не просто наблюдать, а буквально оказаться внутри атмосферы тех лет, пройти вместе с героями фронтовой путь и ощутить себя участниками тех судьбоносных событий. Дополнительно мероприятие сопровождалось рассказами о реальных героях и ключевых моментах военной истории.

«“Единая Россия” делает все для того, чтобы сохранить историческую правду. Кроме того, в Химках уже почти два года реализуется программа “Успех в единстве поколений”», – дополнил Александр Васильев.

Ежегодно по сложившейся традиции народные избранники и общественные активисты проводят десятки праздничных акций. В разных частях муниципалитета в рамках проекта под названием «Реконструкторы» проходят театрализованные постановки. С их помощью жители могут еще острее ощутить неразрывную связь между поколениями и осознать, насколько важна была Великая Победа.

