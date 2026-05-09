В рамках акции «Свеча памяти» в Кузбассе зажгли 52 тысячи свечей

Минувшим вечером Кемеровская область засветилась тысячами огней. Теплых, тихих, которые зажигают не ради красоты, а ради того, чтобы помнить, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в рамках патриотического мероприятия под названием «Свеча памяти» по всей Кемеровской области зажглось 52 тысячи огней. В этот раз они были посвящены участникам Великой Отечественной войны — всем, кто сражался на передовой и не дожил до Победы, кто в нечеловеческих условиях трудился в тылу и благодаря кому кузбассовцы сегодня живут под мирным небом.

По данным издания, в областной столице тысячи горожан пришли к Мемориалу Воину-Освободителю. Кто-то держал зажженную свечу в ладонях молча, погрузившись в свои мысли и воспоминания. Кто-то приводил с собой детей и рассказывал им о своих воевавших прадедах. А кто-то просто стоял рядом с Вечным огнем, всматриваясь в черно-белые фотографии военных лет, пытаясь осознать масштаб того великого подвига.

«Особенной частью акции стала лампада с частицей огня, доставленного из Москвы — с Могилы Неизвестного Солдата. Ее привезли в Кузбасс представители Народного фронта», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

