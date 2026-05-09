Связь поколений: в Кемерове на параде — легендарный Т‑34, а на улицах — «Бессмертный полк»

В областной столице Кузбасса 9 Мая вновь собрал десятки тысяч людей. На площади Советов в Кемерово прошел торжественный марш, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сразу после его завершения улицы заполнили участники акции «Бессмертный полк» — с портретами фронтовиков, живыми цветами и слезами на глазах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, торжественное прохождение войск, как и обычно, стартовало после выезда на площадь легендарного Т-34. На броне прославленной машины была закреплена копия Знамени Победы. Этот боевой танк обнаружили поисковые отряды еще весной 2015 года. Находка была сделана в окрестностях деревни Ловец, относящейся к Невельскому району Псковской области.

Под взглядами многотысячной толпы жителей и гостей областной столицы Кузбасса танк неторопливо пересек площадь. Сразу за боевой машиной торжественным маршем прошла рота барабанщиков. Эти воспитанники Президентского кадетского училища задавали ритм и темп всей последующей парадной колонне.

По данным издания, особые эмоции у зрителей вызвало появление знаменной группы. Она несла Знамя 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, которая была сформирована в первые дни войны в Кузбассе и дошла до Берлина. Когда полковое знамя появилось на площади, многие в многотысячной толпе невольно замолчали, отдавая дань памяти подвигу сибиряков.

«Следом по площади прошли парадные расчеты Президентского кадетского училища, МВД, МЧС, ФСИН, УФССП, воспитанники губернаторских учебных заведений, юнармейцы, курсанты Центра "ВОИН" и Военного учебного центра КузГТУ. Четкий шаг, блеск формы, сосредоточенные лица — все это снова напомнило, насколько для Кузбасса важна память о войне», — говорится в статье Сибдепо.

Ранее сообщалось, что Лукашенко, Токаев и Мирзиеев прибыли на парад Победы в Москву.