Строки, приписываемые Григорию Распутину — сибирскому крестьянину, ставшему духовником семьи последнего российского императора, — сегодня звучат как зловещий сценарий, написанный задолго до того, как мир узнал, что такое мировые войны: «По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым. У них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же… Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел».

В 2026 году, когда геополитическая напряженность достигла критической отметки, а конфликты вспыхивают то тут, то там, это пророчество обретает новую, пугающую актуальность, передается в материале РИА Новости.

Две змеи, которые уже оставили свой след

Толкователи наследия Распутина единодушны: первые две «змеи» — это две мировые войны, которые человечество уже пережило в XX веке.

Первая «змея» — Первая мировая война (1914–1918). Ирония судьбы заключается в том, что сам Распутин всеми силами пытался предотвратить вступление России в этот конфликт. В июле 1914 года он отправил Николаю II телеграмму, в которой умолял: «Мир любой ценой, война будет гибелью России». Он предупреждал императора: «В войну эту ввяжешься — и империю порушишь, и династию погубишь… Война эта последняя для Романовых станет». Но в решающий момент самого Распутина не оказалось рядом с царем — он лежал при смерти после покушения. Когда же он узнал из газет, что Россия все-таки вступила в войну, его реакция была отчаянной: «Был бы я в Петербурге, на коленях бы приполз к царю… Теперь конец России».

Вторая «змея» — Вторая мировая война (1939–1945), самая кровопролитная в истории человечества, унесшая десятки миллионов жизней. Она пришла всего через два десятилетия после первой, подтвердив мрачную цикличность, о которой говорил Распутин. Два «костра», по его словам, уже потухли, оставив после себя выжженную землю, разрушенные города и незаживающие раны в памяти народов.

2026: предвестники третьей змеи

Однако самым тревожным в пророчестве Распутина остается образ третьей «змеи» — самой страшной и разрушительной. Что именно предвещал старец?

По его словам, миру будут предшествовать определенные знаки, которые трудно не заметить. Распутин говорил, что суррогатное материнство станет предвестником страшных событий: человек превратится не в творение Бога, а в создание науки. Он также предупреждал о размытии гендерных границ — когда мужчины наденут женское платье, а женщины — мужскую одежду, на человечество обрушится страшная чума. Затем, утверждал старец, мир ждет ряд катастроф: «плачущее солнце», огненный дождь, который обрушится на землю, сжигая людей и растения.

Особое место в его видениях занимали «башни — замки смерти» — атомные электростанции, аварии на которых, по его словам, приведут к тому, что «гнилая кровь» (радиация) заразит землю и небо. Чернобыль и Фукусима уже подтвердили правоту этих слов. А фраза о том, что человечество «обнаружит в колыбели чудовище из чудовищ — человека без души», звучит как предупреждение об искусственном интеллекте, клонировании и биоинженерии — технологиях, которые именно в 2020-х годах развиваются взрывными темпами.

«Они сами погибнут от меча»

И все же финал пророчества оставляет надежду. Распутин утверждал, что «змеи», протащив человечество через пыль и кровь, сами погибнут от меча. Насилие, по его словам, в конечном итоге уничтожит само себя. А после этого наступит время мира — «но мир будет написан кровью».

В 2026 году, наблюдая за тем, как мир балансирует на грани, многие вспоминают эти слова с тревогой. Предвестники, о которых говорил старец, уже здесь: гендерные эксперименты, суррогатное материнство, стремительное развитие ИИ, экологические катастрофы.