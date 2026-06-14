Какую рыбу есть для здоровья: врач назвала чемпионов по содержанию омега-3

Россиянам объяснили, какую рыбу лучше выбирать для регулярного рациона. По словам специалистов, однозначного лидера не существует — многое зависит от целей человека: похудение, поддержка сердца или просто восполнение белка.

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова в беседе с РИА Новости отметила, что при выборе рыбы необходимо учитывать особенности организма и образ жизни. Важный продукт позволяет восполнить дефицит белка, насыщен омега-3 и витамином D, однако предпочтения стоит отдавать морской жирной рыбе с определенными оговорками.

«Какая рыба лучше, речная или морская, — этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки) — выбирайте треску, минтая, судака. Это "речные" (или белые морские) рыбы с минимумом жира», — рассказала Смирнова.

По ее словам, когда речь идет о пользе для мозга, сосудов и сердца (омега‑3 и витамин D), следует ориентироваться на иные критерии. Дикий лосось (семга, форель, горбуша) считается рекордсменом по содержанию омега‑3. Но предпочтение лучше отдавать именно дикому лососю, а не фермерскому: в последнем могут присутствовать антибиотики, красители и специальные корма.

«Самые недооцененные чемпионы – скумбрия и сельдь. Доступны, богаты омега‑3, витамином D и селеном. И почти не накапливают ртуть — это критически важно. Именно их многие врачи ставят на первое место по соотношению "польза/безопасность"», — подчеркнула нутрициолог.

Бюджетный суперфуд — сардины в собственном соку. Употребляя их вместе с костями, можно дополнительно получать кальций. А вот речная рыба (карп, карась, толстолобик) почти не содержит омега‑3, являясь лишь источником белка и основой для наваристого бульона, отметила Смирнова.

«Главное правило: ешьте жирную морскую рыбу 2-3 раза в неделю по 150-200 граммов. Способ приготовления — на пару, запеченная в фольге, тушеная. Самая полезная рыба — та, которую вы едите регулярно. Но если выбирать "лучшую из лучших" — это скумбрия и сельдь: максимум омеги‑3 и минимум токсинов. А для белка — треска», — заключила врач.

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