50 тыс. руб. — и карьера разрушена: экс‑судья осужден за посредничество во взятке

В пресс-службе УФСБ России по РБ проинформировали, что в Башкирии бывший председатель Бижбулякского межрайонного суда Марсель Багаутдинов признан виновным в посредничестве при передаче взятки. Суд вынес вердикт, сообщил mkset.ru.

Суд установил, что в 2022 году житель села Ермекеево оказался вовлечен в уголовное дело о хищении имущества компании. Согласно материалам дела, судья предложил ему выступить посредником между подозреваемым и следователем ОМВД. Общая сумма взятки, фигурировавшая в этой схеме, составила 100 тыс. руб.: половину этой суммы судья оставил себе, остальные 50 тыс. руб. были переданы следователю.

Октябрьский городской суд вынес приговор, назначив гражданину наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, Багаутдинов обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., что в десять раз превышает сумму взятки. Ему также запрещено на два года занимать должности, связанные с отправлением правосудия или выполнением представительских функций государственной власти.

По данным издания, в 2023 году квалификационная коллегия судей приняла решение о досрочном прекращении его полномочий в связи с дисциплинарным нарушением. В качестве оснований были указаны следующие действия: трудоустройство в аппарат суда родственников своей сожительницы, участие в рассмотрении гражданских дел с их участием, эксплуатация служебного автомобиля для личных нужд, а также оскорбительное поведение в отношении сотрудников судебного аппарата.

Данное поведение было расценено как недопустимое для лица, занимающего судейскую должность. В феврале 2024 года Верховный Суд Российской Федерации оставил это решение в силе, лишив Багаутдинова возможности его обжалования.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за взятку задержали начальника отдела полиции Выборгского района.