Подполковник полиции попался на взятке в Петербурге: начальник молчит, а подчиненную отправили в камеру

В Петербурге оперативники задержали начальника отдела экономической безопасности полиции Выборгского района прямо в момент передачи денег. Офицера подозревают в получении взятки за смягчение меры пресечения, вместе с ним в изолятор попала и его подчиненная. Об этом сообщает «Фонтанка».

На севере Петербурга разыгралась сцена, достойная криминальной драмы, но с реальными сроками в перспективе. На площади Мужества силовики задержали высокопоставленного полицейского — начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Выборгскому району. Подполковника взяли с поличным ровно в тот момент, когда в его руках оказались 100 тыс. рублей.

По версии следствия, офицер решил монетизировать свои полномочия и предложил фигуранту одного из уголовных дел сделку. За указанную сумму полицейский якобы гарантировал, что подозреваемый останется под подпиской о невыезде и ему не придется ехать в суд для избрания более суровой меры пресечения, связанной с лишением свободы. Однако вместо легкого заработка подполковник получил уголовное дело о взяточничестве и двое суток в изоляторе.

Сам задержанный выбрал тактику глухой обороны. Он воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя и отказался давать какие-либо показания. Не добившись признаний от руководителя, следователи обратили внимание на его подчиненных.

Вскоре была задержана девушка-следователь, которая вела то самое дело. Следствие предполагает, что она могла быть в курсе коррупционной схемы. Однако источники, знакомые с ситуацией, полагают, что сотрудница могла стать случайной жертвой обстоятельств и не знать о теневых договоренностях своего шефа. Коллеги задержанной надеются, что следственный комитет разберется в деталях и установит истинную степень ее причастности к инциденту.

3 февраля сотрудниками УСБ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий на остановке у дома 8 по проспекту Тореза в автомобиле «Ниссан Альмера» с поличным при получении денежных средств в сумме 100 000 рублей задержан сотрудник следственного подразделения УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга. По оперативным данным, 28 января задержанный совместно с коллегой потребовали взятку от лица, проходившего по уголовному делу о краже, за избрание в отношении последнего более мягкой меры пресечения. Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. При подтверждении вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

