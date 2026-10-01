В Волоколамске пройдет Единый день диспансеризации
Фото: [пресс-служба Волоколамской больницы]
В субботу, 3 октября, во взрослой поликлинике Волоколамска по адресу ул. Ново-Солдатская, 16 пройдет Единый день диспансеризации, для прохождения обследования при себе необходимо иметь только паспорт. Об этом сообщил заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Особенно важно проходить диспансеризацию людям старше 40 лет. У них начинают появляться хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, онкологические заболевания. Диспансеризация позволяет выявить эти недуги на ранней стадии и своевременно начать лечение, являясь важным инструментом профилактики заболеваний и поддержания здоровья населения», — рассказывает заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.
Пациенты смогут пройти ЭКГ, рентген органов грудной клетки, анкетирование и первичный осмотр врача-терапевта, а также сдать кровь на общий и биохимический анализы.
Диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования для оценки состояния здоровья граждан. Регулярное прохождение обследования позволяет выявить заболевания на ранних стадиях.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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