Арестович разводится с женой после 10 лет брака

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* после 10 лет брака разводится с супругой Анастасией, сообщило издание «РБК-Украина».

По данным издания, заявление о расторжении брака внесено в Единый государственный реестр судебных решений. Инициатором выступила супруга Арестовича — уроженка Киева Анастасия. 11 февраля суд принял заявление на рассмотрение.

Издание отметило, что не располагает информацией, что могло стать причиной развода. Оба супруга также публично не обсуждают данную тему. Однако издание напомнило, что у Арестовича уже есть опыт начинать все с чистого листа. До встречи с Анастасией он был дважды женат. В обоих случаях причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и дальнейшие планы развития.

Издание сообщило, что Анастасия родилась в 1987 году. Ее трудовая деятельность в разные периоды бала связана с различными направлениями бизнеса. В семье растет сын.

Ранее сообщалось, что появилось опровержение информации о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори.

* внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России