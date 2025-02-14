The Hollywood Reporter опроверг информацию о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори

В журнале The Hollywood Reporter заявили, что информация о расставании Канье Уэста и Бьянки Цензори, которая появилась в некоторых западных СМИ, не соответствует действительности.

В преддверии Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от близких к 47-летнему исполнителю источников, сообщило, что пара уже приняла решение о расставании и в ближайшее время планирует подать заявление о разводе.

По имеющимся данным, пара устно договорилась, что 30-летняя Цензори получит компенсацию в размере пяти миллионов долларов после непродолжительного брака, который был заключен в декабре 2022 года.

По информации, предоставленной близким к паре Мило Яннопулосом, в настоящее время они находятся в Лос-Анджелесе и активно готовятся к празднованию Дня святого Валентина. Собеседник журнала также отметил, что это уже не первый случай, когда СМИ распространяют недостоверные сведения о расставании Уэста и Цензори.

«Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от таблоидов, которые распространяют слухи без источников», — заявил Яннопулос.

Ранее общественники призвали закрыть въезд в РФ Канье Уэсту за восхваление Гитлера.