Отели Турции резко меняют режим работы: что станет с российскими туристами

Из-за трансляций матчей ЧМ-2026 часть отелей в Турции переводит инфраструктуру на круглосуточный режим, что уже вызывает вопросы у туристов о комфорте отдыха. Об этом пишет Новосвят.

В популярных курортных регионах Турции — Анталии, Кемере и Белеке — ряд отелей начал перестраивать работу под расписание чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Из-за значительной разницы во времени трансляции матчей приходятся на ночные и утренние часы.

Гостиницы переводят рестораны, бары и развлекательные зоны в круглосуточный формат. В амфитеатрах устанавливают большие экраны для просмотра игр, а в отелях организуют ночные шведские столы и непрерывную работу лобби-баров.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что такой формат может создать дискомфорт для гостей, предпочитающих спокойный отдых. Особенно это касается шума во время трансляций и ночной активности болельщиков. Туристам с детьми рекомендуют заранее выбирать номера подальше от зон развлечений, поскольку при высокой загрузке переселение может быть затруднено.

Также специалисты предупреждают о необходимости избегать конфликтных ситуаций в фан-зонах, где службы безопасности работают в усиленном режиме, а нарушители порядка могут быть оперативно выдворены.