«Кубок сильнейших»: Подмосковье встретятся легкоатлеты России и Беларуси

Международные соревнования по легкой атлетике с участием атлетов из России и республики Беларусь состоятся в Подмосковье. О том, где и когда пройдет турнир, рассказала ТАСС член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

По ее словам, «Кубок сильнейших спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь» в 2026 году примет подмосковный город Жуковский. Соревнования запланированы на первые выходные июля — турнир продлится три дня, с 3-го по 5-е число.

Привалова уточнила, что в состязаниях примут участие лучшие легкоатлеты обеих стран. Ожидается, что борьба за награды будет серьезной, так как в Жуковский съедутся спортсмены, показывавшие высокие результаты на национальных чемпионатах. Подготовка к турниру, добавила член исполкома ВФЛА, уже началась. Организаторы рассчитывают, что «Кубок сильнейших» станет важным этапом в развитии легкоатлетических отношений между двумя странами.

«Кубок сильнейших становится традиционным стартом, год назад он проходил в братском Бресте, теперь его будет принимать Жуковский, соревнования в этом подмосковном городе пройдут с 3 по 5 июля», — рассказала Привалова.

В «Кубке сильнейших» за сборную России, как уточнила Ирина Привалова, будут выступать лучшие отечественные легкоатлеты. Член исполкома ВФЛА пояснила, что основной этап отбора на эти престижные состязания проходил еще в конце мая на соревнованиях в Сочи. Кроме того, отборочную функцию, по ее словам, выполнил и турнир «Атлетик лига», состоявшийся в Твери.

Ранее сообщалось, что 14 медалей завоевали подмосковные гребцы на международной регате «Большая Московская регата – Кубок сильнейших».