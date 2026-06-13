За время участия в ПМЭФ Подмосковье привлекло около 1,2 трлн рублей инвестиций

Московская область за время участия в Петербургском международном экономическом форуме привлекла около 1,2 трлн руб. инвестиций. Такую цифру в интервью ТАСС назвала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Примерно 1,2 трлн рублей — это общий объем инвестиций всех соглашений, которые за все 10 с небольшим лет Московская область подписала на петербургском форуме», — сказала Зиновьева.

Спикер подчеркнула, что на ПМЭФ фиксируются именно знаковые соглашения, реализация которых имеет особое значение для развития Московской области.

Зиновьева добавила, что эффективность работы с инвестиционными договоренностями подтверждается цифрами. Около 80% всех проектов, которые регион заявляет на Петербургском международном экономическом форуме, по ее словам, уже успешно реализованы или в настоящий момент находятся в рабочей стадии реализации.

Это свидетельствует, пояснила министр, о высоком уровне проработки соглашений и ответственности как со стороны областного правительства, так и со стороны инвесторов.

Ранее зампред правительства Подмосковья сообщила, что реализация соглашений ПМЭФ даст региону 8 тыс. рабочих мест.