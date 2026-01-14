Банк простил, суд сжалился: пенсионерке удалось избежать наказания за снятие чужих денег

В Кузбассе пенсионерка оказалась под следствием из-за траты денег с кредитной карты своего покойного сына. У женщины не было денег на его похороны, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.

По версии следствия, сын женщины умер внезапно. У 66-летней жительницы кузбасского села не было денег на похороны. Она вспомнила, что сын оформил кредитную карту. Женщина решила воспользоваться деньгами. При помощи знакомой перевела 142 тыс. руб., которые потратила на церемонию прощания и захоронения.

По данным следствия, кредитная организация обратила внимание, что деньги перевели после смерти клиента. Сотрудники проинформировали об инциденте правоохранителей. Пенсионерка признала вину в суде. Она вернула банку сумму в полном объеме. В свою очередь кредитная организация отказалась от требований компенсаций или процентов.

В ходе судебного заседания пенсионерке назначили один год лишения свободы условно. Однако после анализа доходов женщины, характеристик и причин траты денег суд посчитал возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую.

«В результате суд освободил пенсионерку от отбывания назначенного судом наказания в связи с примирением с потерпевшим, а также по причине имущественной несостоятельности освободил ее от уплаты процессуальных издержек в размере около 18 тыс. руб.», — указано в сообщении.

