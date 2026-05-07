HR-эксперт объяснила, как заинтересовать работодателя за 15 минут

Руководитель сектора подбора персонала в офис сети магазинов Fix Price Татьяна Богословская рассказала, что грамотная самопрезентация на собеседовании — это не простое перечисление профессиональных навыков, а умение связать личный опыт с актуальными потребностями компании. По ее словам, именно такой подход в большинстве случаев помогает кандидату получить желанное предложение о работе. Соответствующими советами она поделилась с « Газетой.Ru ».

Специалист пояснила, что вместо шаблонных и расплывчатых фраз соискателям стоит делать акцент на конкретных достижениях и умениях, которые напрямую соотносятся с требованиями вакансии. Она привела пример: вместо заявления «я ответственный и коммуникабельный» лучше описать реальную ситуацию, в которой кандидат проявил эти качества, какие задачи решал и какой результат получил. Такой подход выглядит убедительнее и запоминается работодателю лучше.

Богословская также обратила внимание на роль невербальной коммуникации. Работодатели, по ее наблюдениям, обращают внимание не только на слова, но и на то, как человек себя подает. Она рекомендовала стараться поддерживать зрительный контакт — это демонстрирует уверенность и заинтересованность, а также следить за осанкой: прямая спина и расслабленные плечи создают впечатление компетентности. Кроме того, специалист посоветовала использовать жесты осознанно, чтобы они подчеркивали сказанное, а не отвлекали, и контролировать интонацию — ровный, уверенный голос вызывает больше доверия, чем торопливая или монотонная речь.

Эксперт подчеркнула важность искренней заинтересованности в компании и должности. Она порекомендовала перед собеседованием изучить сайт организации, ее миссию, ценности, последние новости и проекты. На встрече, по ее словам, можно ненавязчиво упомянуть, что именно вдохновило кандидата — например, сказать, что он восхищается подходом компании к клиентскому сервису или разделяет ее стремление к инновациям. Это, как отмечает Богословская, покажет, что человек осознанно выбрал именно эту организацию.

Еще один действенный прием, который назвала руководитель сектора подбора, — грамотно задавать вопросы работодателю. Она заметила, что, когда наступает очередь спрашивать, многие соискатели теряются или ограничиваются бытовыми темами (график работы или отпуск). Гораздо выгоднее, по ее мнению, звучат вопросы о перспективах развития на позиции, ключевых задачах на первые три-шесть месяцев и критериях успеха для этой роли. Это дает работодателю понять, что кандидат уже думает о вкладе в общее дело и настроен на долгосрочное сотрудничество.

В завершение беседы, резюмировала Богословская, стоит четко выразить готовность двигаться дальше: поблагодарить за время, уточнить следующие шаги и подтвердить свой интерес к вакансии. Такой комплексный подход — сочетание содержательных ответов, продуманных вопросов и уверенного поведения — заметно повышает шансы на успех, заключила эксперт.

