Сила скорлупы: почему подмосковные врачи советуют не выбрасывать перегородки грецкого ореха

Природная аптека внутри ореха

Обычно при употреблении грецких орехов перегородки отправляются в мусор, однако, по словам подмосковного гастроэнтеролога Светланы Черепицыной, это большая ошибка. Эти пленки являются богатейшим источником органического йода, дефицит которого остро ощущается во многих регионах России. Помимо йода, в состав входят дубильные вещества, флавоноиды и антиоксиданты. Такой комплекс помогает не только поддерживать работу щитовидной железы, но и укрепляет стенки сосудов, а также купирует внутренние воспалительные процессы.

Методы приготовления: настойки и отвары

Для эффективного извлечения полезных веществ врач рекомендует два основных способа обработки сырья:

Спиртовая настойка: Измельченные перегородки заливаются спиртом или водкой в пропорции 1:1 и выдерживаются в темном месте 14 дней. Готовое средство принимают капельно (по 10–15 капель на стакан воды) для стимуляции иммунитета.

Водный отвар: Столовая ложка сырья кипятится в стакане воды в течение 10 минут. После часового настаивания напиток готов к употреблению. Этот метод считается более мягким и особенно полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Меры предосторожности

Несмотря на натуральное происхождение, такие средства имеют ряд ограничений. Светлана Черепицына подчеркивает, что высокая концентрация активных веществ требует осторожности от людей с хроническими заболеваниями печени и почек. Также перед началом курса необходимо исключить риск индивидуальной аллергической реакции. Врач напоминает, что народные методы являются лишь дополнением к основной терапии и требуют предварительной консультации со специалистом.