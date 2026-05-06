Эксперт объяснила, чем может быть опасна вода из-под крана

Водопроводная вода без дополнительной очистки может содержать различные примеси, включая тяжелые металлы, химические соединения и микроорганизмы. Об этом « Газете.Ru » рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По ее данным, загрязнение воды может происходить в процессе прохождения по трубам, особенно если коммуникации изношены. В таких условиях в воду способны попадать частицы ржавчины, а также соединения, содержащие хлор, фтор и нитраты. Кроме того, возможно присутствие тяжелых металлов, таких как свинец, медь и кадмий, которые при накоплении могут оказывать негативное воздействие на организм.

Отмечается, что некоторые из этих веществ обладают токсичными свойствами и могут влиять на нервную систему, а также участвовать в формировании неблагоприятных процессов в организме. Повышенное содержание солей жесткости, в свою очередь, связывают с риском образования отложений в почках.

Особое внимание специалист обратила на микробиологические факторы. В старых системах водоснабжения могут создаваться условия для размножения бактерий и других микроорганизмов, способных вызывать различные заболевания.

Также указывается, что в воде могут присутствовать микрочастицы синтетических материалов. Их влияние на здоровье продолжает изучаться, однако предполагается, что они могут вызывать воспалительные реакции.

При этом отмечается, что качество водопроводной воды может существенно различаться в зависимости от состояния инфраструктуры. В крупных городах, по имеющимся данным, показатели воды находятся в пределах установленных норм.

