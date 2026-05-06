Врач перечислила опасные последствия храпа для здоровья

Оториноларинголог и фониатр Дарья Харина предупредила россиян о том, что храп способен провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с « Лентой.ру ».

Специалист обратила внимание, что храп прежде всего ухудшает качество ночного отдыха. Даже если человек спит положенные семь-восемь часов, он все равно может просыпаться разбитым и чувствовать постоянную усталость.

Особую опасность, по словам врача, представляет апноэ — состояние, при котором во сне на короткое время останавливается дыхание. Это явление вызывает кислородное голодание организма. Медик пояснила, что прямыми последствиями апноэ становятся дневная сонливость, ощущение упадка сил, повышенная раздражительность, ухудшение концентрации внимания и даже провалы в памяти.

Чем дольше длятся задержки дыхания, тем серьезнее угроза для здоровья, уточнила Харина. Она связала длительное апноэ с повышенным риском ожирения, гипертонической болезни, инфаркта и инсульта. Кроме того, остановки дыхания во сне создают прямую угрозу жизни пациента и увеличивают вероятность внезапной смерти.

Врач добавила, что хроническое недосыпание, вызванное храпом, подавляет нормальный обмен глюкозы в организме. Это, в свою очередь, повышает риск развития сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений.

