Эксперт подсчитал реальную экономию от умных розеток в квартире

Эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский подсчитал для РИА Новости , сколько жители квартир могут сэкономить на электричестве с помощью умных розеток. По его оценкам, речь идет о сумме от 200 до 800 рублей в месяц — и достигается такая экономия в первую очередь за счет устранения потребления электроэнергии в режиме ожидания.

Специалист пояснил, что умная розетка представляет собой устройство для удаленного управления электроприборами через смартфон, голосовых помощников или по таймеру. С ее помощью можно включать и выключать технику, контролировать энергопотребление и повышать безопасность — например, дистанционно отключить забытый утюг.

Высокогорский объяснил, что эффект экономии от таких устройств действительно есть, но его нельзя назвать огромным. Основная выгода, по его словам, достигается за счет устранения скрытого потребления и автоматизации режимов работы приборов. При этом он подчеркнул, что сама по себе умная розетка не снижает потребление прибора — она работает как инструмент управления, отключая питание тогда, когда устройство не должно работать.

Эксперт обратил внимание, что многие бытовые приборы продолжают потреблять электроэнергию даже в выключенном, но не обесточенном состоянии. К таким устройствам он отнес телевизоры, зарядные устройства, кофемашины, микроволновые печи с дисплеями, роутеры и кондиционеры. В совокупности они могут потреблять от 50 до 150 ватт круглосуточно. На примере телевизора Высокогорский показал, что в режиме ожидания он потребляет от 1 до 5 ватт, что дает 0,12 кВт·ч в сутки. За месяц это составляет 3,6 кВт·ч, а при тарифе, например, 8 рублей в полупиковой зоне — почти 30 рублей дополнительных расходов. Умная розетка, по его словам, позволяет полностью обесточить такие приборы по расписанию или вручную.

Хорошая умная розетка, по оценке эксперта, стоит от 1 до 2,5 тысячи рублей. При минимальной экономии она окупится за 5-10 месяцев. Особенно выгодно использовать такие устройства в домах, где много техники: домашний кинотеатр, игровые консоли, старая техника, бойлеры, которые долгое время находятся в режиме ожидания.

Вместе с тем Высокогорский предупредил, что если техникой пользуются часто, сильно сэкономить не получится, так как умные розетки управляют только включением и выключением. В заключение эксперт подчеркнул, что главная экономия в доме достигается не за счет розеток, а благодаря утеплению, замене старой техники на более энергоэффективную и осознанному потреблению. Умные розетки, резюмировал он, — это полезный, но вспомогательный инструмент.

