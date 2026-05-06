Цифровая личность под угрозой: почему взлом Госуслуг опаснее потери кошелька

Специалист техподдержки Владислав Нежин объяснил, как подтвержденная учетная запись превращается в инструмент для оформления ипотеки и захвата недвижимости, а также назвал главные способы защиты данных, пишет REGIONS .

Скрытая власть аккаунта

Многие пользователи ошибочно воспринимают портал «Госуслуги» лишь как хранилище электронных копий документов. Однако, по словам эксперта Владислава Нежина, подтвержденная учетная запись — это полноценный цифровой ключ, дающий право совершать юридически значимые действия от имени гражданина. Потеря контроля над кабинетом открывает злоумышленникам доступ к ипотечному кредитованию, операциям с недвижимостью через Росреестр и возможности регистрации фиктивных юридических лиц. По данным МВД, около 90% преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, приходятся именно на этот портал.

Арсенал мошеннических схем

Прямой взлом серверов системы практически невозможен, поэтому преступники делают ставку на социальную инженерию.

Фишинг и звонки: Злоумышленники выдают себя за сотрудников сотовых операторов или поликлиник, выманивая СМС-коды под предлогом «продления договора» или «записи к врачу».

Электронные доверенности: Новая опасная схема включает убеждение жертвы оформить доверенность через приложение «Госключ», что фактически передает право подписи документов третьим лицам.

Перепродажа номеров: Если пользователь сменил SIM-карту, не отвязав старый номер от портала, новый владелец может восстановить доступ к чужому аккаунту.

Стратегия защиты и самопомощи

Для минимизации рисков эксперты настоятельно рекомендуют активировать двухфакторную аутентификацию и установить «самозапрет» на кредитование — эта опция официально доступна всем россиянам с марта 2025 года. Также необходимо регулярно проверять раздел «Действия в системе» на предмет подозрительных входов.

Если взлом уже произошел, Владислав Нежин советует незамедлительно выполнить следующий алгоритм: