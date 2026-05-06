Цифровая личность под угрозой: почему взлом Госуслуг опаснее потери кошелька
Специалист техподдержки Владислав Нежин объяснил, как подтвержденная учетная запись превращается в инструмент для оформления ипотеки и захвата недвижимости, а также назвал главные способы защиты данных, пишет REGIONS.
Скрытая власть аккаунта
Многие пользователи ошибочно воспринимают портал «Госуслуги» лишь как хранилище электронных копий документов. Однако, по словам эксперта Владислава Нежина, подтвержденная учетная запись — это полноценный цифровой ключ, дающий право совершать юридически значимые действия от имени гражданина. Потеря контроля над кабинетом открывает злоумышленникам доступ к ипотечному кредитованию, операциям с недвижимостью через Росреестр и возможности регистрации фиктивных юридических лиц. По данным МВД, около 90% преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, приходятся именно на этот портал.
Арсенал мошеннических схем
Прямой взлом серверов системы практически невозможен, поэтому преступники делают ставку на социальную инженерию.
- Фишинг и звонки: Злоумышленники выдают себя за сотрудников сотовых операторов или поликлиник, выманивая СМС-коды под предлогом «продления договора» или «записи к врачу».
- Электронные доверенности: Новая опасная схема включает убеждение жертвы оформить доверенность через приложение «Госключ», что фактически передает право подписи документов третьим лицам.
- Перепродажа номеров: Если пользователь сменил SIM-карту, не отвязав старый номер от портала, новый владелец может восстановить доступ к чужому аккаунту.
Стратегия защиты и самопомощи
Для минимизации рисков эксперты настоятельно рекомендуют активировать двухфакторную аутентификацию и установить «самозапрет» на кредитование — эта опция официально доступна всем россиянам с марта 2025 года. Также необходимо регулярно проверять раздел «Действия в системе» на предмет подозрительных входов.
Если взлом уже произошел, Владислав Нежин советует незамедлительно выполнить следующий алгоритм:
- Восстановить доступ через МФЦ, если мошенники сменили привязанный телефон.
- Принудительно завершить все активные сеансы на других устройствах.
- Отозвать все подозрительные согласия и разрешения в настройках профиля.
- Запросить отчет из Бюро кредитных историй и подать заявление в полицию для фиксации инцидента.