Врач предупредил дачников о смертельной опасности в сараях и подвалах

Круизный лайнер MV Hondius, следовавший из аргентинского порта Ушуайя на Канарские острова, оказался в центре вспышки хантавируса — заболевания, известного также как мышиная лихорадка. Врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с « Газетой.Ru » предупредил, что возбудитель передается через грызунов, а значит, заразиться можно не только в путешествии, но и на собственной даче.

Специалист обратил внимание, что с началом дачного сезона важно помнить о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) при работе на участках, в подвалах и сараях. Он пояснил, что заболевание вызывается хантавирусами, основными переносчиками которых являются дикие грызуны. Вирус передается человеку при вдыхании пыли с частицами выделений грызунов, а также через загрязненные продукты и воду. Чаще всего инфицирование происходит во время пребывания в лесу или на садово-дачных участках. В западных регионах России, по словам врача, вирус циркулирует прежде всего в популяции рыжей полевки, которая нередко селится рядом с загородными домами.

Неронов подчеркнул, что ГЛПС остается одним из ведущих природно-очаговых вирусных заболеваний в России. Заболевание имеет выраженную сезонность: большинство случаев приходится на лето и осень, однако возможна активизация и весной — особенно после снежной зимы, когда численность грызунов велика и они активно осваивают дачные постройки.

Раннее распознавание мышиной лихорадки, по словам инфекциониста, принципиально важно для того, чтобы избежать тяжелых осложнений, связанных с поражением почек и сосудов. Он перечислил первые симптомы, которые обычно появляются через одну-две недели после контакта с зараженной пылью или поверхностями: внезапный подъем температуры, сильная головная боль, боли в пояснице и животе, выраженная слабость, тошнота, рвота и снижение количества мочи. В ряде случаев, добавил врач, присоединяются покраснение лица и глаз, ломота в мышцах, возможны кровоизлияния на коже и слизистых. Без лечения на четвертый-пятый день может развиться острая почечная недостаточность. При появлении такой комбинации симптомов после работ на даче, в лесу или в пыльных помещениях, подчеркнул Неронов, врачи настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью и не пытаться лечиться самостоятельно дома.

Для снижения риска заражения при открытии дачного сезона эпидемиологи советуют соблюдать несколько правил. Инфекционист рекомендовал перед уборкой сараев, подвалов и чердаков проветривать помещения, по возможности смачивать пыль, работать в перчатках и маске. Он предостерег от поднятия мусора сухим веником и прикосновения голыми руками к следам жизнедеятельности грызунов. Врач также посоветовал не хранить продукты в открытом виде в хозяйственных постройках и не оставлять мусор, который может привлекать мышей и полевок. После работ на участке, заключил Неронов, важно тщательно мыть руки с мылом.

