Аналитики выяснили, что россияне покупают для шашлыков в первую очередь

Аналитики сервиса «Мегамаркет» проанализировали покупательское поведение россиян в преддверии шашлычного сезона и пришли к выводу, что подготовка к выездам на природу чаще всего начинается не с приобретения мангалов, а с сопутствующих товаров для комфортного отдыха. Результатами исследования поделилась « Газета.Ru ».

Согласно полученным данным, в апреле средства с SPF-фактором присутствовали в 33% заказов, содержавших товары для шашлыков и отдыха на природе. Одноразовая посуда оказалась в 25% таких покупок. Туристические столы добавляли в свои корзины 7% покупателей, шампуры и решетки — 6%, а складные стулья — 4%. При этом уголь и средства для розжига заметно реже попадали в заказы вместе с другими товарами.

Аналитики также отметили, что россияне активно приобретали и основное оборудование для приготовления мяса на огне. Во второй половине апреля среднее дневное количество заказов на мангалы, грили и жаровни выросло на 49% по сравнению с показателями марта. Такие позиции встречались только в 11% заказов для подготовки к шашлыкам, однако их стоимость оказалась заметно выше сопутствующих товаров — в результате на них пришлось более трети всех потраченных средств.

Средний чек на товары для приготовления шашлыка и отдыха на природе в апреле составил 2,7 тысячи рублей, что практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в исследовании.

Самыми активными покупателями товаров для шашлычного сезона стали люди в возрасте от 35 до 44 лет. Аналитики подсчитали, что на эту возрастную группу приходится 43% всех заказов.

