Гендиректор маркетингового агентства объяснил, как распознать заказные комментарии

Генеральный директор маркетингового агентства Pro-Vision Communications Владимир Виноградов предупредил, что отзывы покупателей давно перестали быть просто мнениями — сегодня они превратились в полноценный инструмент влияния. В беседе с « Лентой.ру » он объяснил, каким комментариям стоит доверять и как не оказаться обманутым брендами.

Эксперт подчеркнул, что компании, игнорирующие обратную связь, быстро проигрывают конкурентам. Однако ключевую роль играет не столько наличие отзывов, сколько подход бренда к работе с ними. По словам Виноградова, одни компании честно мотивируют клиентов делиться впечатлениями с помощью бонусов, тогда как другие заказывают хвалебные комментарии у так называемых агентов влияния или просто накручивают ботов.

Потребители уже научились распознавать примитивную накрутку: одинаковые тексты, массовые публикации в один день и подозрительно похожие аватарки сразу бросаются в глаза и вызывают недоверие, отметил маркетолог. Но, как он уточнил, существуют и более изощренные схемы, в которых даже специалисту бывает сложно отличить реальный отзыв от заказного. За такими историями, как правило, стоят профильные ORM-агентства, умеющие создавать иллюзию массового одобрения.

Особую роль в этой сфере начинает играть искусственный интеллект. С одной стороны, ИИ помогает выявлять фейковые отзывы по сложным алгоритмическим признакам, с другой — сам активно используется для генерации очень правдоподобных, но неискренних мнений. В результате даже опытному пользователю становится непросто разобраться, где написана правда, а где текст сгенерирован алгоритмами.

Владимир Виноградов порекомендовал покупателям не ограничиваться изучением только положительных оценок, а обязательно открывать негативные отзывы — именно в них чаще всего кроется суть проблем. Кроме того, важно обращать внимание на реакцию бренда, убежден маркетолог. Если компания отвечает по существу и реально помогает решить вопрос, значит, ей можно доверять. Если же негатив игнорируется или одна и та же проблема упоминается раз за разом — это тревожный сигнал.

В заключение эксперт заявил, что доверять стоит не столько самим отзывам, сколько открытости и профессиональному поведению бренда в диалоге с покупателями.

