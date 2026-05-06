В России снизились цены на овощи, фрукты и ряд товаров

В России зафиксировано снижение цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в период с конца апреля по начало мая. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наиболее заметное удешевление среди овощей показали огурцы, стоимость которых снизилась более чем на 11%. Также заметно подешевели помидоры — примерно на 7,5%. В категории фруктов снижение цен наблюдалось на яблоки и бананы. В целом плодоовощная продукция стала дешевле почти на 3%.

Снижение цен затронуло и ряд других продуктов питания, включая яйца, вареные колбасы, рис, свинину и сосиски. Среди непродовольственных товаров уменьшилась стоимость товаров повседневного спроса, таких как спички, средства гигиены, детские товары и бытовая химия.

На фоне общего удешевления различных категорий товаров в стране впервые с начала 2026 года была зафиксирована дефляция. Ее уровень, согласно статистическим данным, составил 0,02%.

