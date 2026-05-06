Феномен кошачьего навигатора: как домашний питомец нашел дорогу домой за 65 километров

Случай в Подмосковье, где кот за девять дней преодолел внушительное расстояние и вернулся к хозяевам, получил научное объяснение. Ветеринар Лариса Супникова раскрыла секреты встроенной «GPS-системы» мелких хищников, пишет REGIONS .

Биологический компас и магнитное поле

Способность кошек ориентироваться на незнакомой местности — это не мистика, а сложная работа органов чувств. Как отмечает подмосковный ветеринар Лариса Супникова, ключевую роль играет чувствительность животных к магнитному полю Земли. Научные эксперименты подтверждают наличие в тканях кошек, особенно в области ушных структур, специальных магниточувствительных частиц. Это позволяет им определять направление к дому даже в условиях полной дезориентации или перемещения в закрытом пространстве. Встроенный «биологический компас» помогает животному выбрать верный вектор движения в 98% случаев.

Комплексная система ориентации

Магнитная навигация — лишь часть инструментария. Кошки используют целый спектр данных:

Обонятельные маяки: Уникальный нюх позволяет улавливать знакомые запахи на огромных дистанциях.

Пространственная память: Животные фиксируют в памяти ландшафт, перепады высот и даже структуру зданий.

«Глазной слух»: Около половины клеток мозга, отвечающих за зрение, реагируют и на звук. Это создает детальную акустическую карту местности, позволяющую ориентироваться в темноте или с закрытыми глазами.

Великие кошачьи путешествия

Случай с подмосковным котом, прошедшим 65 км, впечатляет, но в истории известны и более масштабные рекорды. Ветеринар напоминает о легендарном коте Семене, который добирался из Москвы в Мурманск шесть лет, преодолев сотни километров, и о коте Чапе, проделавшем путь в 1500 км после потери в отпуске. Такие истории подтверждают, что при наличии мотивации и физической выносливости «кошачий навигатор» способен прокладывать маршруты через целые регионы.