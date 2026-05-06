Провал в Метрополитен-музее: почему российские стилисты сравнили Met Gala 2026 с детским утренником
Ежегодный Бал Института костюма в Нью-Йорке, прошедший под девизом «Мода как искусство», вызвал волну критики в России. Стилист Селена Сафарова разобрала триумфы и фиаско красной дорожки — от «античной» Кендалл Дженнер до неудачного карнавала Дри Хемингуэй. Об этом пишет «Подмосковье Сегодня».
Масс-маркет против классики: лучшие выходы
Темой Met Gala 2026 стала связь человеческого тела и костюма, что позволило звездам экспериментировать с формами и смыслами. Стилист Селена Сафарова выделила три наиболее удачных прочтения дресс-кода:
- Кендалл Дженнер: Модель превратила обычную футболку в музейный экспонат. По мнению эксперта, образ «ожившей античной статуи» стал мощным манифестом того, как концептуальное искусство способно возвысить повседневную вещь до уровня высокой моды.
- Сабрина Карпентер: Наряд актрисы был вдохновлен кинематографом. Платье, буквально созданное из кинопленки легендарной картины «Сабрина», стало прямой отсылкой к классике, хотя эксперт иронично заметила, что режиссер Билли Уайлдер мог бы не разделить такой восторг.
- Мадонна (1 место): Королева поп-музыки вновь обратилась к провокации, вдохновившись полотном «Корабль дураков». Стилист увидела в этом образе тонкую насмешку над «ярмаркой тщеславия» современной индустрии, сравнив визуальный ряд с работами Айвазовского.
«Дешевый карнавал»: главные модные разочарования
Не все гости смогли соблюсти тонкую грань между искусством и безвкусицей. Некоторые образы были подвергнуты жесткой критике за перегруженность и несоблюдение дресс-кода:
- Дри Хемингуэй: Ее выход назвали «жалким подобием детского утренника». Стилист подчеркнула, что попытка создать арт-объект обернулась дешевым карнавальным костюмом.
- Лиса (K-pop звезда): Образ признан неудачным из-за перегруженного верха, плохой конструкции и неудачного выбора ткани. Детали в виде рук манекена лишь подчеркнули композиционный провал.
- Солана Имани Роу (SZA): Певица возглавила антирейтинг. По мнению Сафаровой, наряд оказался «шумным каламбуром», в котором обилие смыслов не смогло спасти полное отсутствие эстетики и гармонии.