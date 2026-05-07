9May

Аналитики агентства «Эксперт РА» спрогнозировали рост страхового рынка России на 5–7% в 2026 году

Объем страхового рынка РФ достиг 4 трлн рублей по итогам 2025 года

Экономика

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» представили прогноз развития страхового рынка России на 2026 год. Согласно их оценкам, совокупный объем рынка может вырасти на 5–7%. При этом сегмент страхования жизни прибавит около 3%, а все остальные виды страхования — на 9–10%(материал есть у ТАСС ).

В агентстве пояснили, что ключевыми факторами, которые будут определять динамику рынка в наступившем году, станут снижение ключевой ставки Центробанка, постепенное оживление кредитования и инфляционный рост страховых тарифов.

По итогам 2025 года совокупный объем страхового рынка составил 4 трлн рублей, что на 6,9% больше показателя предыдущего года. Основной вклад в этот рост внесло страхование жизни, увеличившееся на 10,8%. Гораздо скромнее оказалась динамика остальных сегментов — их суммарный прирост не превысил 2,1%, уточнили в прогнозе.

Самым заметным драйвером стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое взлетело на 81,6% на фоне высокого покупательского спроса перед завершением продаж этого продукта. В то же время накопительное страхование жизни (НСЖ) сократилось на 15,8%. Аналитики связали это падение с переходом страховщиков на продажу более долгосрочных продуктов на фоне снижения процентных ставок.

Среди других сегментов специалисты отметили уверенный рост страхования имущества юридических лиц (+12,9%) и имущества граждан (+8,5%). Страхование автокаско прибавило 4,9%. При этом обязательная автогражданка (ОСАГО) сократилась на 0,5%, а добровольное медицинское страхование (ДМС) — на 1,4%.

Кредитное страхование жизни в 2025 году показало положительную, хотя и скромную динамику, увеличившись на 2,5%. В противоположность ему страхование от несчастных случаев и болезней продолжило снижаться — падение составило 6,3%. Аналитики объяснили такую динамику ужесточением требований к заемщикам и высокими процентными ставками по кредитам.

Ранее сообщалось, выгодно ли сейчас открывать банковский вклад?