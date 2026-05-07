Аналитики агентства «Эксперт РА» спрогнозировали рост страхового рынка России на 5–7% в 2026 году

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» представили прогноз развития страхового рынка России на 2026 год. Согласно их оценкам, совокупный объем рынка может вырасти на 5–7%. При этом сегмент страхования жизни прибавит около 3%, а все остальные виды страхования — на 9–10%(материал есть у ТАСС ).

В агентстве пояснили, что ключевыми факторами, которые будут определять динамику рынка в наступившем году, станут снижение ключевой ставки Центробанка, постепенное оживление кредитования и инфляционный рост страховых тарифов.

По итогам 2025 года совокупный объем страхового рынка составил 4 трлн рублей, что на 6,9% больше показателя предыдущего года. Основной вклад в этот рост внесло страхование жизни, увеличившееся на 10,8%. Гораздо скромнее оказалась динамика остальных сегментов — их суммарный прирост не превысил 2,1%, уточнили в прогнозе.

Самым заметным драйвером стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое взлетело на 81,6% на фоне высокого покупательского спроса перед завершением продаж этого продукта. В то же время накопительное страхование жизни (НСЖ) сократилось на 15,8%. Аналитики связали это падение с переходом страховщиков на продажу более долгосрочных продуктов на фоне снижения процентных ставок.

Среди других сегментов специалисты отметили уверенный рост страхования имущества юридических лиц (+12,9%) и имущества граждан (+8,5%). Страхование автокаско прибавило 4,9%. При этом обязательная автогражданка (ОСАГО) сократилась на 0,5%, а добровольное медицинское страхование (ДМС) — на 1,4%.

Кредитное страхование жизни в 2025 году показало положительную, хотя и скромную динамику, увеличившись на 2,5%. В противоположность ему страхование от несчастных случаев и болезней продолжило снижаться — падение составило 6,3%. Аналитики объяснили такую динамику ужесточением требований к заемщикам и высокими процентными ставками по кредитам.

